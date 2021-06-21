Американский закон добрался до Болгарии

Как «акт Магнитского» помог наказать болгарских коррупционеров.

2 июня 2021 года в Болгарии наступил Судный день: Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Васила Божкова и Деяна Пеевского «в связи с их значительной ролью в коррупции в Болгарии», а также против связанных с ними 64 компаний. Санкции были применены на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского» — в Америке он распространяется и на экономическую сферу. Все активы фигурантов в США заблокированы, въезд им туда запрещен.

Фото: Getty Images

Объявление о санкциях произвело на болгарское общество огромное впечатление — будто рука правосудия настигла неприкасаемых олигархов прямо с неба. Эти двое, по мнению огромного большинства болгар, олицетворяют все, связанное с коррупцией, зло в национальном масштабе.

Васил Божков по прозвищу Череп до бегства в ОАЭ в феврале 2020 года — некоронованный король игорного бизнеса и лотерей, а также футбольный воротила — считался самым богатым человеком страны. Специализированная прокуратура обвинила обладателя состояния, оценивавшегося тогда в 1 млрд евро, в организации преступной группы, шантаже, вымогательстве, а также финансовых преступлениях и неуплате налогов на сумму в 300 млн евро.

Делян Пеевски, медиамагнат и политик — бывший депутат Народного собрания от протурецкой партии ДПС, — контролирует, по некоторым данным, до 80 процентов печатных СМИ Болгарии, а также ряд строительных и риелторских компаний.

В свое время немецкий журнал «Шпигель» назвал его «айсбергом болгарской коррупции».

Пеевски тоже базируется в Эмиратах, подальше от греха — прямой нужды сбегать у него не было. К своим сорока годам он заработал не только огромные деньги, но и такой же антирейтинг: когда участники прошлогодних массовых антиправительственных выступлений требовали положить конец слиянию олигархического капитала с исполнительной властью, с их плакатов не сходило имя Пеевского.

Делян Пеевский. Фото: Getty Images

Американскую акцию восприняли здесь кто как пощечину национальному правосудию, которое годами закрывало глаза на подробности сказочного обогащения приближенных к власти лиц. А кто и как долгожданный очистительный душ, прибегнуть к которому годами не осмеливалось прежнее правительство Бойко Борисова. Болгарский МИД мужественно заявил: «В отношениях с нашими партнерами и союзниками мы недвусмысленно делились убеждением, что борьба с коррупцией во всех ее формах должна быть нашим безусловным принципиальным и практическим приоритетом». Соответствующие местные инстанции принялись с новым рвением расследовать деятельность фигурантов вашингтонского досье; теперь и болгарские банки блокировали или арестовали их счета. В понедельник болгарский минфин опубликовал список тридцати трех болгарских компаний и двух десятков физических лиц, которым могут грозить американские санкции из-за связей с Божковым и Пеевским.

Одно из обвинений, предъявленных Божкову из-за океана, стоит особняком. По утверждению минфина США, тот «планировал предоставить в начале этого года денежные средства бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы они помогли Божкову создать для российского политического руководства канал влияния на болгарских чиновников». Здесь помнят, что немедленно после задержания Божкова по требованию Болгарии в ОАЭ прибыл глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который, по некоторым данным, во время встречи с вице-премьером ОАЭ и шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид аль-Мактумом просил как-то облегчить участь Васила Божкова. Это, собственно говоря, и произошло: позже тот был освобожден из-под ареста, хотя и лишен возможности покинуть Эмираты.

Митинг противников «российского империализма» в столице Болгарии Софии. Фото: Getty Images

Как реагировал на скандал президент Болгарии Румен Радев? Он пояснил журналистам, что одобряет решимость правительства США поддержать болгарское общество в его стремлении к большей прозрачности и справедливости. Сам факт введения санкций в отношении болгарских жителей и фирм, комментировал Радев, является ясным диагнозом режиму, который вырастил эту коррупцию (намек на партию ГЕРБ и ее лидера — премьера Бойко Борисова), но это только первый шаг: меры, предпринятые американскими властями по так называемому закону Магнитского коснутся всех, у кого есть деловые отношения с лицами, являющимися объектом американских санкций.

За все годы своего президентства Радев избегал в сходных обстоятельствах любого недвусмысленного выражения своей позиции;

теперь же его реверанс в сторону Вашингтона, хотя о российском изводе обвинения не было сказано ни слова, выглядит как намерение, по выражению одного обозревателя, укрыться от дождя сразу под двумя зонтами — американским и российским. Радеву, ставленнику Болгарской соцпартии (БСП), вменяют подсуживание левым силам на этапе подготовки к внеочередным парламентским выборам 11 июля путем разгрома кадров и структур правящей партии ГЕРБ.

Те же, кто смотрит глубже, видят, что тайминг акции, предпринятой США (канун выборов), должен указать Радеву: принятые против Божкова меры демонстрируют нежелание Америки терпеть болгарских олигархов, связанных с Россией. Ради поддержания политического статус-кво в Болгарии, пишет маститый обозреватель Димитр Попов, Вашингтон провел уникальный эксперимент, устранив с помощью «закона Магнитского» и Васила Божкова, человека Радева, и Деляна Пеевского, человека Борисова (медиамагнату американцы вменяют попытки подкупить действующих политиков путем позитивного освещения в СМИ в обмен на защиту от уголовных расследований). Что касается Кремля, продолжает обозреватель, то там довольны борьбой между Борисовым и Радевым, поскольку, как это, мол, видят в Москве, президент успешно подрывает государственность Болгарии, компрометируя демократические выборы — основу нелюбимой Кремлем западной демократии. К тому же все происходящее создает превосходную почву для гражданских беспорядков, которые дестабилизируют одну из стран НАТО и ЕС.

Российские господа вовсе не желают присоединить Болгарию к России, там и без того есть кого кормить, отмечает, в свою очередь, известный публицист Пламен Асенов. По его мнению, они хотят, чтобы Болгария постоянно мутила европейскую и евроатлантическую воду в пользу Москвы. Похоже, что так оно и будет, если мы хотим перемен, но не знаем, как их добиться.

Васил Божков по прозвищу Череп. Фото: Getty Images

В минувшую пятницу президенту Радеву позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы сказать (хотя были и другие темы), что санкции против болгарских физических лиц и компаний следует воспринимать как «вклад США в укрепление демократии и стимулирование потенциала болгарской экономики». Радев, со своей стороны, расценил санкции как «сильный знак в поддержку стремлений болгарских жителей к развитию демократии, справедливости и прозрачности». Шанс получить такую поддержку есть у каждой страны Западных Балкан: 8 июня президент Байден подписал указ о продлении принятого в 2001 году пакета чрезвычайных мер в отношении государств региона, согласно которому под санкциями может оказаться любое лицо, уличенное Госдепартаментом США в «полной или частичной причастности к действиям, угрожающим безопасности, стабильности или территориальной целостности какой-либо страны на Западных Балканах». Наказание настигнет тех, кто замешан в коррупции или расхищении государственных средств и частной собственности для личной выгоды или в политических целях.

Между тем подготовка к внеочередным парламентским выборам в Болгарии, в которых примут участие 23 партии и объединения, идет по нарастающей. Судя по опросам общественного мнения, фаворитом остается все тот же ГЕРБ, однако с разницей в статистическую погрешность его преследует партия «Есть такой народ» (ЕТН). Вся программа этого «коллективного Зеленского», основанного похожим на Фантомаса певцом и телеведущим кабельного телеканала Слави Трифоновым, состоит в общей критике истеблишмента. Ее лидер, лицо которого знакомо каждому болгарину и партия которого играючи получила второе место в Народном собрании, оттеснив социалистов на третье, в парламенте так ни разу и не появился.

Хотя Трифонов не провел в политике и дня, он теперь намекает, что не отказался бы и от постов повыше депутатского, то есть кресла премьера или президента.

Относительно внешнеполитической ориентации страны Трифонов сказал только одно: Болгария всегда будет эмоционально связана с Россией, но выбор стать членами ЕС и НАТО — правильный. Делегация ЕТН уже провела рабочую встречу с послом США в Болгарии Херро Мустафой, на которой та была ознакомлена с основными приоритетами партии — «борьба с коррупцией, преодоление последствий тяжелого экономического состояния в стране и ясная, открытая и предсказуемая внешняя политика, основанная на полноправном членстве Болгарии в ЕС и НАТО».

Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах

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