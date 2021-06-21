 

Пашинян объявил о победе народа Армении на выборах

21.06.2021, 3:18, Новости дня
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе внеочередных парламентских выборов «народ Армении должен был одержать победу, что и случилось» – партия «Гражданский договор» получила большинство в парламенте.

«Уже понятно, что партия «Гражданский договор» получила большинство в парламенте. Пока еще не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении также заявил, что намерен на днях начать политические консультации «со всеми здоровыми силами, которые приняли участие в выборах, для того, чтобы понять их видение политической жизни Армении и консолидации общественного потенциала». Он также отметил, что «народ Армении должен был одержать победу, что и случилось».

По данным ЦИК после обработки почти половины участков, партия Пашиняна лидирует, набрав около 58% голосов, у блока Кочаряна около 19%. Блок Сержа Саргсяна «Честь имею» набирает чуть больше 5%, у партии Гагика Царукяна «Процветающая Армения» около 4,5%, остальные политические силы не набирают и 3%.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых приняли участие 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна «Гражданский договор» и блок экс-президента Кочаряна «Армения». Среди кандидатов был также блок «Честь имею» Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» Марукяна. К закрытию избирательных участков проголосовала почти половина избирателей. В ОДКБ отметили высокий уровень прошедших в Армении выборов.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам – 7%. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее число голосов на первом этапе.



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