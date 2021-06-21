 

Минобороны направило в Ялту военных для помощи в уборке города

21.06.2021, 3:18, Новости дня
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Для участия в ликвидации последствий ливня и подтоплений в понедельник в Ялту будут направлены еще 200 российских военнослужащих, сообщила глава города Янина Павленко.

«Завтра на три дня в Ялту прибывает формирование военных из 200 человек, которые будут активно помогать нам убирать наш прекрасный город», – приводит слова Павленко ТАСС.

Она добавила, что Госсовет Крыма также инициирует общекрымский субботник и на помощь городу придут до 2 тыс. волонтеров, другие муниципалитеты Крыма помогают Ялте техникой.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится пропавшим без вести, его ищут. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.



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