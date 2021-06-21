Пашинян пообещал расширить сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на фоне данных о лидерстве партии «Гражданский договор» на выборах сообщил о намерении углублять сотрудничество со странами – участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Я хочу пожелать мира для нашего региона. Открыть страницу и эру мирного развития. Мы намерены развивать и углублять сотрудничество со странами ЕАЭС и ОДКБ. И обязательно будем двигаться в этом направлении», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Он также добавил, что благодарен российскому руководству за поддержку Армении и ее народа. «Я выражаю благодарность Российской Федерации, президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за ту поддержку, которую они оказали в этой ситуации Армении и армянскому народу», – сказал Пашинян в штабе своей партии «Гражданский договор».

По данным ЦИК после обработки данных почти половины участков, партия Пашиняна получает около 58% голосов, у блока бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения», которого называли основным оппонентом Пашиняна, около 19%.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых приняли участие 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна «Гражданский договор» и блок экс-президента Кочаряна «Армения». Среди кандидатов был также блок «Честь имею» Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» Марукяна. К закрытию избирательных участков проголосовала почти половина избирателей. В ОДКБ отметили высокий уровень прошедших в Армении выборов.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам – 7%. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее число голосов на первом этапе.