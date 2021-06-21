Мнение: Пашинян побеждает на выборах в Армении

Согласно опубликованным результатам ЦИК Армении, при явке чуть менее 50% на досрочных парламентских выборах в Армении побеждает партия Пашиняна. Сам Пашинян уже объявил о своей победе. Блок Кочеряна назвал результаты выборов спорными. По сути, если он хочет продолжать борьбу, то ему предстоит заходить на очередной круг протестов в Ереване в более худших для себя условиях.

Подозрения насчет ничтожества армянской оппозиции, которые высказывались еще в декабре в очередной раз подтвердились. Не сумев добиться ухода Пашиняна сразу после катастрофического поражения Армении в Карабахской войне (а это всем поводам повод), оппозиция постепенно спустила протесты в свисток ну и в качестве вишенки на торте проиграла и досрочные выборы. Так сказать тройное комбо.

С другой стороны, ничтожество оппозиции никак не отменяет вопрос продолжающегося национального позорища с сдачей территорий. Вслед за частью Карабаха, у Армении отжимают уже куски ее приграничных территорий.

Ситуация напоминает Сербию начала нулевых после свержения Милошевича, когда пришедшие по итогам "бульдозерной революции" вожди вроде Джинджича (убитого за его политику) или Коштуницы плясали под иностранную дудку сдавая сербские интересы (в случае с Арменией и Пашиняном главными выгодоприобретателями "демогкратических прообразований" оказались Алиев и Эрдоган) и выдавая на судилище своих лидеров. Ну и там еще Черногория попутно отвалилась.

Главная проблема Армении как и ранее состоит в том, что ей предоставлен чудесный выбор между национал-предательством и клановой коррупцией. Каких-либо альтернатив этим путям за последние годы не сформировалось. Поэтому даже немного странно слышать удивление на тему массового оттока армян из Армении в другие страны.

На текущий момент Армения очевидное Failed State, которому еще долго предстоит выкарабкиваться из той ямы, в которой она оказалась. И вряд ли можно ожидать, что это состоится под руководством Пашиняна.

PS. В порядке привета из прошлого.

Несмотря на продолжающиеся массовые протесты, Пашинян заявил, что он не уйдет и власть не сдаст.

Если оппозиция рассчитывала выгнать его наскоком, то с этим явно не сложилось. Пашинян очевидно видит, что несмотря на его огромный антирейтинг, оппозиции также не особо доверяют, поэтому протесты так и не приняли всеобщего характера, что оставляет для Пашиняна некоторые лазейки, хотя в последние дни можно наблюдать, как от гос.аппарата отваливаются отдельные чиновники, уходящие в отставку из-за несогласия с Пашиняном или же присматривающие себе место в пост-Пашиняновской Армении. Все это уже было при падении Саргсяна, это же происходит и при вероятном падении Пашиняна.

Соответственно, оппозиции надо предпринимать нечто большее, если она хочет в сковырнуть Пашиняна в ближайшие месяцы, нежели просто хождения на митинги – как показывает пример Макрона и Лукашенко, далеко не всегда перманентное митингование приводит к осязаемым политическим результатам. Рано или поздно наступит митинговая усталость, народу станет ходить меньше, а Пашинян смело заявит – вот видите, народ их не поддерживает.

https://colonelcassad.livejournal.com/6424671.html – цинк

Как видим, нечто большее армянская оппозиция за прошедшие месяцы оказалась предложить неспособна.

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