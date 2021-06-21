 

Мнение: Выборы в Армении

21.06.2021, 2:46, Разное
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В Армении состоялись внеочередные парламенские выборы. Подсчет идет, но пока партия Пашиняна держится в районе 60 процентов голосов, блок "Армения" бывшего президента Кочаряна – около 20 процентов. Остальные партии и блоки колеблются в пределах 3-5 процентов.

Если тенденция сохранится, Пашинян сумеет сохранить за собой пост премьера и сформировать правительство. Хотя по сравнению с эйфорией трехлетней давности его результат очевидно ниже. Впрочем, это более чем объяснимо для любого, кто находится у власти, да еще и на фоне военного поражения. Кстати, для диктатуры ситуация всегда обратная – чем дольше сидит очередной упырь на троне, тем выше нарисованная горячая народная любовь к нему.

У нынешних армянских выборов есть интересный вывод: если даже на фоне неблестящих успехов Пашиняна прежние властные кланы не могут победить его в честной борьбе, это значит, что за годы своего правления они настолько надоели людям, что те совершенно не горят желанием возвращать их обратно.

Это и хорошо, и не очень, так как на самом деле пока в Армении есть две силы – сила из прошлого, которая тянет ее обратно, и сила, которая предпочитает смотреть в будущее. Развитие же начинается тогда, когда все политические силы начинают бороться за проекты будущего, а динозавры из прошлого уходят навсегда. И пока в этом смысле для Армении развитие еще не начиналось.

Источник: Эль Мюрид



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