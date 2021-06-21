Как нарисовать одинаковые стрелки с помощью пластиковой карточки: косметические лайфхаки

Вы ждали, а мы подготовили. Новая порция лайфхаков в макияже, которые будут полезны каждой девочке. Как починить поломанную помаду и как нарисовать ровные стрелки: вот о чем сегодня пойдет речь. Поехали!

Как починить сломанную помаду?

Упс, помада совсем новая и сломалась? Не повод ее выкинуть. Берем зажигалку и немного подтапливаем помаду в тюбике в месте слома. Прикладываем отломанный кусочек. Проходимся по шву огнем, поправляем подтеки пальцем.

Конечно, помада не будет выглядеть новой, но пользоваться ею точно можно!

Помада на зубах?

Помада на зубах выглядит неприятно, и вам не хочется попасть впросак? А значит, чтобы помада не смазалась на зубы, после нанесения возьмите салфетку, накрутите ее на палец и засуньте в рот, прикладывая изнутри к губе. Вся лишняя помада останется на салфетке.

Сухие салфетки для снятия макияжа

Если салфетки для демакияжа высохли, не спешите их выбрасывать. Возьмите бутылочку с пульверизатором, наберите в нее воды, смочите салфетку и смело смывайте макияж. Все смывается так же легко, как салфетками из новой пачки.

Поправить стрелки

Если вы некрасиво нарисовали стрелки или они слегка смазались, то возьмите свой праймер, нанесите его на ватную палочку и подотрите неровности.

Одинаковые стрелки

Чтобы нарисовать одинаковые стрелки, подготовьте трафарет. Для этого используйте карточку или плотную визитку. Тонкими ножницами вырежьте желаемую стрелку. А дальше дело техники: приложить и заполнить цветом.

Пудра, чтобы макияж не потек

Если ваши стрелки осыпаются, то зафиксируйте их прозрачной матовой пудрой. Возьмите легкую кисточку со средней плотностью, наберите немного пудры и пройдитесь сверху по стрелкам. Гарантировано, они останутся на месте в течение дня.