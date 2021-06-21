Какой оттенок придать бровям? Это зависит от цвета волос

Макияж – дело тонкое. Если вы хотите, чтобы брови выглядели натурально, но при этом были яркими и четкими, вам необходимо подобрать подходящие тени для бровей. А чтобы все выглядело естественно, оттенок теней должен подходить к цвету волос и цвету кожи.

Как выбрать оттенок?

Наиболее популярное средство для оформления бровей – это карандаш и тени с тонкой плотной кистью с плотным ворсом. Но ведь мало просто приобрести средство, важно, чтобы оно естественно смотрелось, а значит, при покупке придется внимательно выбирать оттенок.

Существует рекомендация от профессиональных визажистов, согласно которой, брюнеткам лучше выбирать оттенок теней на несколько тонов светлее, чем их волосы. Для блондинок же, чтобы подчеркнуть бровки, рекомендуется средство на несколько оттенков темнее.

Смоляной цвет бровей смотрится уместнее у смуглых девочек с черными волосами. Остальным же шатенкам профессионалы рекомендуют обратить внимание на графитовые, темно-коричневые оттенки.

Сложнее всего блондинкам – брови не должны выбиваться из всего макияжа, не должны быть слишком темными, иначе они будут настолько привлекать внимание, что остальные черты лица будут просто незаметны. Блондинки, вам рекомендуются насыщенные бежевые тона, нюдовые, плотные средства.

Русым и девушкам с натуральными неокрашенными волосами комфортнее будет с серо-коричневым цветом.

Если же вы сомневаетесь в выборе, не уверены в оттенке, то лучше отдать предпочтение более светлым вариантам: лучше нарисовать брови светлее, чем надо, чем стать обладательницей насыщенных черных дуг.

Лайфхак: используйте несколько оттенков и несколько средств

Если вы начинающий визажист или учитесь оформлять брови для себя, то не бойтесь экспериментировать. Путем проб и ошибок вы сможете подобрать свой идеальный цвет: все-таки тени для бровей легко смываются мицеллярной водой и ватным диском.

Если вы не уверены в выборе и при этом не хотите получить в результате неестественные брови, возьмите несколько приближенных оттенков.

Более светлым тоном нарисуйте контур брови, более четким и выраженным – ее хвостик. Для заполнения бровей используйте более глубокий оттенок, старайтесь не выходить за нарисованный контур. Ближе к переносице наносите как можно меньше пигмента и тщательно тушуйте чистой кистью. Так у вас получатся естественные и подчеркнутые бровки.

Вы также можете использовать для оформления несколько средств, например, рисуйте контур светлым карандашом, но заполнять бровки хорошо пигментированными тенями.

Не забудьте исправить неровности консилером: ровная и аккуратная работа – залог успеха.

Какие средства использовать для оформления бровей

Тени могут оказаться не самым удобным средством для бровей. Если вы предпочитаете более насыщенные оттенки, четкие линии – используйте гель-тени или смешивайте тени с воском. Благодаря тонкой кисточке вы сможете нарисовать четкие линии.

Вы также можете использовать тушь для бровей. Если они у вас густые и насыщенные, тушь слегка подчеркнет и уложит форму.

Карандаш – еще одно хорошее средство как для дневного, так и для вечернего макияжа. Используйте хорошо заточенный карандаш, чтобы дорисовать больше волосков, если ваши бровки не достаточно густые.