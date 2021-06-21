Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с поездом на Алтае

В Алтайском крае двое взрослых погибли, двое детей госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с поездом, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»).

«В 11:50 мск на железнодорожном переезде на участке Зональный – Чемровка водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновение предотвратить не удалось. Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализированы», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что состав не сошел с рельсов и происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на железнодорожном переезде перегона «Соревнование – Большая Волга» легковушка столкнулась с поездом, три человека погибли.