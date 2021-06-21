Черчесов высказался об отсутствии российских болельщиков на матче с Данией

Отсутствие российских болельщиков на игре с командой Дании не станет проблемой для футболистов, сообщил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

«Это будет наша первая выездная игра в двух крупных турнирах, и без наших болельщиков. Однако это не проблема. Мы не говорили слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим бороться. Наша задача – хорошо выполнять свою работу и получать результат», – сказал Черчесов, передает «Чемпионат».

По его словам, сборная рассчитывает опираться в игре с датчанами на тактику и командную игру, это должно сыграть ключевую роль. «Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», – заключил он.

Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов.