 

Черчесов высказался об отсутствии российских болельщиков на матче с Данией

21.06.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отсутствие российских болельщиков на игре с командой Дании не станет проблемой для футболистов, сообщил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

«Это будет наша первая выездная игра в двух крупных турнирах, и без наших болельщиков. Однако это не проблема. Мы не говорили слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим бороться. Наша задача – хорошо выполнять свою работу и получать результат», – сказал Черчесов, передает «Чемпионат».

По его словам, сборная рассчитывает опираться в игре с датчанами на тактику и командную игру, это должно сыграть ключевую роль. «Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», – заключил он.

Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Россия объявила о высылке дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

12.05 / В Одессе завотделением больницы требовал $11 тыс. за операцию на сердце – Офис генпрокурора

15.02 / За сутки в Украине скончалось больше пациентов с COVID-19, чем накануне

09.04 / В МВД рассказали о наиболее частых причинах высылки иностранцев из России

21.03 / Опубликованы кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге

08.07 / В Лондоне кран упал на жилые дома. Один человек погиб, четверо – пострадали

01.11 / “Гильотина КСУ”. МИД будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда

15.07 / В Вашингтоне обеспокоены столкновениями в Нагорном Карабахе

15.05 / В Индии признали, что сбрасывали в реки тела погибших от СOVID-19

31.01 / Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика