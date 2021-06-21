Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас

Выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше необходимого годового запаса воды, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», – приводит слова Павленко ТАСС.

Как сообщила глава администрации, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру понедельника эта работа будет завершена.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии. Первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте уже выделен.