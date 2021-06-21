Компания Xiaomi запатентовала систему подзарядки при помощи звука

Проблема шумового загрязнения окружающей среды, особенно на оживленных улицах больших городов. Давно беспокоит ученых. Специалисты из китайской компании Xiaomi придумали, как использовать «лишний» звук во благо человечества.

Оказывается, он также моет быть источником энергии. Ведь звуковые волны ее все-таки переносят и именно из энергии возникают. Вопрос только в том, как преобразовать их обратно в электрический ток, который направить к аккумуляторам, например, мобильных гаджетов.

Данную задачу сумели уже решить инженеры из Xiaomi. Они также уже оформили патент на изобретенное звуковое зарядное устройство. Вряд ли на перекрестках после этого станет тише, но батареи мобильников будут садиться реже.