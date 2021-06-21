В работе телескопа «Хаббл» возникли серьезные проблемы

Как сообщили представители NASA, в работе космического телескопа «Хаббл» несколько дней назад появились сбои. Проблема может оказаться серьезной, отметили сначала специалисты.

Напомним, что «Хаббл» находится на орбите Земли уже много лет. На сделанные им снимки рассчитывают ученые из многих стран мира.

Позже также прошло сообщение, что суть проблемы состоит в утерянной координации работы различных приборов, собирающих данные для научных исследований. Скорее всего, само оборудование не пострадало, а неисправность носит исключительно программный характер. В этом случае можно надеяться на скорое восстановление функций. Однако, как долго телескоп останется в нерабочем состоянии, пока никто точно сказать не может.