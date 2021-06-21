 

ESA готовит экспедицию к Венере

21.06.2021, 1:16, Новости дня
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Как сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA), до 2030 года они планируют запустить на Венеру свой космический зонд. В программе полета не только выход на орбиту второй планеты Солнечной системы, но и посадка на ее поверхность.

Представители ESA сообщают также, что они рассчитывают в рамках данной миссии собрать максимум информации об атмосфере соседней планеты и ее геологии. Для решения последней задачи будет даже произведено бурение.

Если все пойдет хорошо, глубина скважины должна составить один километр, поясняют эксперты. Вероятно, благодаря этому удастся собрать различные геологические отложения, которые прольют свет на главный вопрос: почему на Венере нет жизни?



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