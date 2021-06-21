 

Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

21.06.2021, 1:08, Новости дня
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26-летняя украинка поднялась с шестого на пятое место, сместив оттуда американку Софию Кенин.

Вторая ракетка Украины, отстраненная из-за допинга от соревнований Даяна Ястремская осталась на 37-й позиции рейтинга WTA.

Еще одна представительница Украины в топ-100 мирового рейтинга, 18-летняя Марта Костюк опустилась с 35-го на 37-е место.

Остальные украинки в топ-200 занимают такие места:

Катарина Завацкая – 124 (плюс две позиции);
Ангелина Калинина – 125 (минус пять);
Катерина Козлова – 158 (плюс три);
Леся Цуренко – 164 (минус одна позиция).

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии.

Контекст:

Лучшим достижением Свитолиной в карьере теннисистки является третье место в мировом рейтинге (сентябрь 2017 года).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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