 

В Польше от коронавируса начали вакцинировать бездомных

21.06.2021, 1:08, Новости дня
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Мобильный пункт вакцинации, в котором бездомные, не имеющие медицинской страховки и подтверждающего личность документа могут привиться одноразовым препаратом Johnson & Johnson, организовали в городе Лодзь.

“Мы призываем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Также есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла и к ним тоже”, – сказал священник Анджей Партыка.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным ВОЗ, в Польше по состоянию на 18 июня 2021 года подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 74,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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