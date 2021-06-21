На ветки розы надели по картошине и сняли овощ через 15 дней: эксперимент с укоренением удался (фото и видео)

Есть много способов размножения роз. Знакомимся с методом размножения черенков роз с использованием клубней картофеля. Этот корнеплод содержит много витаминов, которые обеспечивают питательные вещества для веток роз, помогая им быстро укорениться. В течение 15 дней ветви могут дать новые корни. Если хотите размножить любимую розу, можно воспользоваться этим методом.

Ювелирная работа

Для начала надо вооружиться острым маленьким ножом. Выбрать одревесневший однолетний побег розы достаточной длины, чтобы взять с него черенок.

Потом набраться терпения и отрезать по кругу кору розы с двух сторон на расстоянии около 2 см друг от друга. Аккуратно сделать продольный надрез, чтобы снять кору до белого. Важно не сломать ветку. Теперь надо немного поскрести ножом по оголенной ветви, снимая остатки коры.

Картофель

Понадобится столько корнеплодов среднего размера, сколько черенков планируется сделать.

Картофель разрезают тем же острым ножом продольно на 2 части. В каждой дольке делают канавку, в которую будет помещена ветвь розы.

Предварительно обматывают скотчем ветку снизу от формирования черенка, прикладывают дольки картофелины и соединяют их в единое целое с помощью зубочисток.

Каркас мини-теплички

Чтобы создать влажную теплую среду в участке формирования черенка, надо использовать пластиковую бутылку небольшого объема. Разрезать ее пополам поперек, потом еще раз – вдоль, в нижней части проделать отверстие в дне бутылки.

Внутрь бутылки насыпать торф, увлажненный водой. Облепить им картофелину, не оставляя зазоров между нею и стенками бутылки.

Надеть мини-тепличку на картофелину, сверху накрыть верхней половинкой бутылки, надев ее сверху на нижнюю часть емкости. Зафиксировать хомутами с двух сторон, обмотать скотчем, чтобы создать парниковый эффект.

В таком виде оставить растение на 15 дней. Продолжать ухаживать за основным растением, как и раньше.

Результат метода

Когда придет время, надо снять хомуты, бутылку, аккуратно удалить торф и остатки картофеля, успевшего к этому времени сгнить.

Под остатками картофеля просматриваются маленькие беленькие корешки нового черенка. Надо с помощью садовых ножниц отрезать черенок от основного куста в участке, расположенном на пару сантиметров ниже бутылки.

Обрезать ветку ниже корешков.

В таком виде веточку можно посадить в горшок со специально подготовленной рыхлой почвой. Сверху присыпать кокосовым субстратом, чтобы не образовывалась корка.

Подробнее процесс показан на видео.

Такой метод позволит размножить ваши любимые розы.