Лето и кофе: можно ли пить ароматный напиток в жаркую погоду

Те, кто не представляет себе утро без чашечки крепкого и ароматного кофе, нередко задаются вопросом, можно ли пить его в знойные летние месяцы. Как известно, жара доставляет дискомфорт и является настоящим стрессом для организма. А кофе не только не освежает, но еще и стимулирует вывод жидкости из организма. Так нужно ли его пить в жаркие дни?

Вреден ли горячий напиток в жару?

Лето – самое долгожданное в году время. Именно в этот период многие отправляются в путешествия, переезжают за город. Но летние месяцы – это еще и духота, раскаленные солнцем тротуары, изнуряющая жара.

В летние дни обезвоживание наступает очень быстро, что, конечно, приводит к быстрому утомлению, к возникновению чувства усталости. И, разумеется, у многих тут же возникает мысль о том, что нужно взбодриться, выпив чашечку ароматного крепкого кофе.

Исследователи из института Британской Колумбии изучили реакцию людей на употребление горячих напитков в жаркие дни. Как оказалось, такая жидкость гораздо полезнее холодной. Объясняется это специфической реакцией вкусовых рецепторов и головного мозга.

Естественный механизм охлаждения тела – это потение. Если выпить чашку горячего кофе, то рецепторы пошлют в мозг сигнал о перегреве организма, и тело начнет интенсивно потеть. Таким образом, организм станет охлаждаться сильнее, чем при употреблении холодных напитков.

Пить кофе летом вредно?

О том, вреден ли кофе в летние месяцы, врачи и диетологи спорят не первое десятилетие. В одном только специалисты едины – кофе сильно обезвоживает организм.

Конечно, если вы испытываете проблемы с давлением, страдаете от сердечных или желудочных недугов, пить кофе вам противопоказано, причем не только в жару.

Если же вы привыкли начинать утро с чашечки ароматного напитка и не испытываете никаких проблем с самочувствием, то в летние месяцы нет необходимости отказываться от любимого напитка. Но, конечно, нужно восполнять потерю жидкости, пить больше воды.

Как пить в жару кофе?

Традиционно чашечка крепкого черного кофе подается в ресторанах и в кафе со стаканчиком простой воды комнатной температуры. Этим правилом пренебрегать не стоит, поскольку вода компенсирует потерю жидкости, вызванную кофеином.

Но, конечно, не каждый человек захочет в летний зной пить кофе горячим и крепким.

Это и не нужно, ведь в каждой кофейне предлагается немало холодных коктейлей, приготовленных на основе ароматного напитка. Да и чашечка кофе комнатной температуры бодрит ничуть не хуже горячего напитка.

Летние месяцы – лучшее время для того, чтобы поэкспериментировать и попробовать различные рецепты приготовления и подачи кофейных коктейлей в домашних условиях. Натуральный, только что сваренный кофе сочетается не только с молочными продуктами или мороженым. В него можно добавлять самые разные сиропы, минеральную воду, соки. Свежие ягоды и фрукты тоже станут неплохим компонентом кофейного коктейля. Даже сиропы и сок цитрусовых в сочетании с листиками свежей мяты вполне можно добавить к черному кофе. И, конечно же, готовя коктейли, не стоит забывать про лед.