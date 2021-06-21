 

Антонов назвал главную задачу РФ и США после встречи президентов

21.06.2021, 0:26, Новости дня
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Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал одной из главных задач быструю и качественную реализацию договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.

«Одна из главных наших задач – это скорейшая, но главное, качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности», – цитирует его РИА «Новости».

Он также добавил, что РФ и США планируют оперативно определиться с проведением первых консультаций по стратегической стабильности.

«Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций. Рассчитываем, что разговор будет профессиональным и со временем даст нам возможность определиться, какие возможны договоренности в области глобальной безопасности», – отметил посол.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.



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