Врач предупредила о невероятной агрессивности нового коронавируса

Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, сообщила врач Светлана Малиновская.

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», – сказала инфекционист «Московскому комсомольцу».

По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.

Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. Она сравнила SARS-CoV-2 с преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, «отпечатки пальцев у него остались теми же».

Накануне президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заметил, что «прививаться лучше, чем болеть», последствия коронавируса до сих пор изучаются.

Вакцинация против COVID-19 в РФ началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. В ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».