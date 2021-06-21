Врач предупредила о невероятной агрессивности нового коронавируса
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Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, сообщила врач Светлана Малиновская.
«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», – сказала инфекционист «Московскому комсомольцу».
По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.
Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. Она сравнила SARS-CoV-2 с преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, «отпечатки пальцев у него остались теми же».
Накануне президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заметил, что «прививаться лучше, чем болеть», последствия коронавируса до сих пор изучаются.
Вакцинация против COVID-19 в РФ началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. В ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
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