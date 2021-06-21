FAZ – победа ультраконсерватора Раиси на выборах в Иране сулит рост напряжённости на Ближнем Востоке

При рекордно низкой явке новым президентом Ирана избран Ибрагим Раиси, ультраконсерватор и сторонник жёсткого антизападного курса, попавший в санкционные списки ЕС и США ещё до своего избрания, передаёт Frankfurter Allgemeine. По мнению автора статьи, его победа не предвещает ничего хорошего для внешней политики Исламской республики: процесс возобновления ядерной сделки может стать ещё более непростым, а напряжённость в регионе — ещё более высокой.



Reuters

Как и ожидалось, после тщательного предварительного отбора и проверки кандидатов Агентством по наблюдению за выборами, управляемого Советом стражей конституции, на выборах, которые, по мнению автора статьи, «не были ни свободными, ни справедливыми», ультраконсерватор Ибрагим Раиси, находящийся в санкционных списках ЕС и США за нарушение прав человека, был избран новым президентом Ирана, пишет Frankfurter Allgemeine.

Как отмечает издание, после победы Раиси на выборах сторонники жёсткого антизападного курса смогут контролировать все политические институты Исламской Республики и без всякого сопротивления и оппозиции реализовывать все свои проекты как внутри страны, так и в области внешней политики. Это говорит о том, что Исламской республике предстоят серьёзные перемены, например, решение вопроса о преемнике Высшего руководителя Ирана 82-летнего аятоллы Хаменеи.

По словам автора статьи, эти выборы не предвещают ничего хорошего для внешней политики Исламской республики. Администрация Хасана Рухани будет находится у власти до августа, поэтому времени для того, чтобы стороны договорились о возобновлении СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) остаётся не так много. Раиси заявил, что не будет выступать против возвращения к ядерной сделке. Но после его инаугурации проверка уже согласованных мер иранской стороной может быть затруднена.

Однако, если к концу июля не будет достигнута договорённость о новом соглашении, Иран изо всех сил будет продвигать свою ядерную программу, которую уже невозможно будет остановить, уверен автор статьи. Поскольку Иран вовлечён во многие конфликты на Ближнем Востоке, и для их урегулирования требуется возобновление ядерной сделки, напряжённость в регионе может снова возрасти — будь то в Персидском заливе или на территории Шиитского полумесяца, проходящего по территории Ирака и Ливана до побережья Средиземного моря.

С избранием Раиси Исламская республика вновь утратила свою «двуликость». Сторонники жёсткого курса всегда контролировали «революционные» институты, не избираемые народом, начиная от Высшего руководителя и заканчивая Корпусом стражей исламской революции и такими органами, как Совет стражей конституции. Однако всякий раз, когда явка избирателей была высокой, прагматики, умеренные и реформаторы получали большинство в парламенте и занимали должность президента, что легитимизировалось выборами. Однако для них это было бесполезно. Потому что неизбираемые институты ставят для избираемых очень узкие рамки, отмечает газета.

Как считает издание, самая низкая явка на президентских выборах со времён Исламской революции 1979 года демонстрирует, что «молчаливое большинство» хотело бы «другой республики». Общество встревожено. «В своей кровавой биографии» новый президент неоднократно доказывал, что он с большой жестокостью действует против тех, кто думает иначе, считает автор. Как и в 2019 году, когда Раиси уже возглавлял судебную власть, все протесты будут подавлены, передаёт Frankfurter Allgemeine.