CNN – в США резкий рост насилия с применением огнестрельного оружия

В США растёт число случаев насилия с применением огнестрельного оружия, пишет CNN. Так, число погибших в результате стрельбы в этом году возросло примерно на 19% по сравнению с прошлым годом, и на 38% по сравнению с 2019 годом. Однако с сентября Техас разрешит людям старше 21 года носить пистолеты в общественных местах без лицензии или разрешения.

Но речь не только о Фениксе, такая же ситуация обстоит и в Балтиморе, Чикаго, Остине и множестве других городов — по всей территории США растёт число случаев насилия с применением огнестрельного оружия. Цифры ясны, но что стоит за этой новой волной инцидентов со стрельбой. С репортажем корреспондент CNN Наташа Чен.

По всей территории США подъём насилия с применением огнестрельного оружия привёл города в состояние повышенной готовности. По данным организации Gun Violence Archive, только на прошлой неделе произошло 19 инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека.

В среду днём в Западном Балтиморе полиция зафиксировала, цитирую: «дерзкий» инцидент со стрельбой, когда нападавший стрелял без разбора и ранил шестерых, в результате чего один из них скончался. Во вторник утром в Чикаго при стрельбе в одном из домов погибли четыре человека. У одного из погибших на этой неделе должен был быть выпускной. На выходных в Остине, по данным полиции, ссора между двумя компаниями подростков привела к стрельбе, в результате которой погиб один человек, а ещё 14 пострадали.

По данным Gun Violence Archive, число погибших в результате стрельбы, не считая самоубийства, в этом году возросло примерно на 19% по сравнению с прошлым годом, и на 38% по сравнению с 2019 годом.

Брайан Лемек из Brady PAC называет это «неидеальным штормом».

БРАЙАН ЛЕМЕК, исполнительный директор Brady PAC, дочерней организации группы по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Brady Campaign: Рост числа проверок прошлого и количества оружия на рынке усугубляет все те, сложности с которыми мы раньше уже сталкивались. Нам известно, что есть лазейки, связанные с выставками оружия, лазейки, связанные с онлайн-торговлей оружием, а также появляется самодельное оружие и оружие напечатанное на 3D принтере — всё это создаёт нам реальные проблемы.

Спустя три недели после того, как на железнодорожной станции Сан-Хосе сотрудник застрелил девять коллег, в городе приняли новый закон об оружии, который с сентября обяжет розничных торговцев вести видеосъёмку всех покупок огнестрельного оружия. Причём видеозаписи должны храниться по меньшей мере 30 дней.

СЭМ ЛИКАРДО, мэр Сан-Хосе: Эти меры в первую очередь призваны гарантировать, что те, кто уже совершал преступления, те люди, в отношении кого выдан судебный запрет и те, кто виновен в домашнем насилии, не смогут приобрести оружие.

С другой стороны, с сентября Техас разрешит людям старше 21 года, которые могут приобрести оружие на законных основаниях, носить пистолеты в общественных местах без лицензии.

Тем временем, в Дакоте, штат Джорджия, покупатель застрелил кассира, 21-летнюю Лекиду Уиллис. По словам свидетелей, Уиллис попросила мужчину надеть защитную маску, однако он отказался. По данным полиции, мужчина ушёл из магазина, но затем вернулся и застрелил девушку.

Неподалёку оттуда, в Атланте, по данным полиции, в этом году произошло почти на 60% больше инцидентов со стрельбой, чем в 2020 году. Члены Городского совета Атланты на этой неделе потребовали ответов от полицейских на собрании, посвящённом вопросам общественной безопасности.

Член Городского совета Атланты: Мне кажется, мы все видим немного другое, что-то более пугающее, как эти люди пытаются захватить наш город и послать нам сигнал.

НАТАША ЧЕН, корреспондент CNN: Люди, совершающие эти преступления, может и пытаются послать сигнал, однако это делают и люди, потрясённые каждой трагедией, как те, кто собрался здесь, в Дакоте, штат Джорджия, чтобы вместе помолиться и поддержать друг друга после смерти кассира Лекиды Уиллис. Люди создали целый мемориал в её память на улице рядом с магазином, а также рядом с кассой, за которой она сидела, и над которой зажжён свет, потому что, по словам её коллеги, девушка была очень светлой.

Наташа Чен, CNN. Дакота, Джорджия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.