Спасет не только сметана: 5 домашних способов, которые помогут при солнечных ожогах кожи

Мечтая приобрести идеальный загар люди порой забывают о правилах его приобретения. Слишком длительное пребывание на солнце может стать причиной ожога кожи. Заметить такое повреждение несложно: кожа краснеет, появляется местный жар и зуд, а затем волдыри. При серьезном ожоге с повреждением значительной поверхности кожи следует незамедлительно обратиться к врачу. Во всех прочих случаях быстро восстановить здоровье и хорошее самочувствие помогут народные средства.

Холодный компресс

При покраснении кожи и зуде первой помощью может стать холодный компресс. Смочите чистое полотенце в прохладной воде и приложите его к пораженной области. Если волдырей нет, можно принять целиком освежающий душ. Эта простая процедура поможет коже избавиться от излишнего тепла и принесет облегчение.

Живая вода

Солнечный ожог может стать причиной обезвоживания. Если вам довелось обгореть на солнце, обязательно уделите внимание налаживанию питьевого режима. Пить стоит только чистую воду, желательно, чтобы она была не слишком холодной. Употребление достаточно количества жидкости поможет быстрее нормализовать состояние организма и избавиться от таких неприятных симптомов, как головная боль, слабость и тошнота.

Алоэ вера

Алоэ – уникальное растение, способное ускорять процесс регенерации тканей и обладающее противовоспалительными свойствами. Используйте сок растения или косметические средства с его экстрактом. Помните, применять это средство можно только в том случае, если волдыри еще не лопнули. При появлении открытых ран наносить на них мази и сок алоэ нельзя.

Медикаментозные средства

Солнечные ожоги могут сопровождаться сильным болевым синдромом и зудом. Облегчить состояние пострадавшего могут нестероидные противовоспалительные средства. Наиболее популярные среди них – ибупрофен и аспирин. Помните, что любые лекарственные препараты имеют противопоказания и перед их применением следует проконсультироваться с врачом.

Мази от солнечных ожогов

В домашних условиях ускорить заживление солнечных ожогов можно при помощи специальной мази. Это средство сложно назвать народным, однако зачастую именно оно оказывается самым действенным из доступных. Перед нанесением мази промойте поврежденный участок кожи водой. Осторожно обработайте его выбранным препаратом с антибиотиком. Если волдыри лопаются, имеет смысл наложить повязку с мазью для предотвращения инфицирования открытых ран.