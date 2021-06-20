За серьгу — в ухо

В Петербурге подростка избили на улице. Защитники духовности уже объявили, что воспитывать готовы и подростка с серьгой, и нападавших.

О том, что случилось с 16-летним Максимом, в соцсетях рассказала его старшая сестра Маргарита Т. После этого и уголовное дело было возбуждено, и обидчиков юноши взяли под арест.

— Вечером 12 июня мой брат шел домой вместе с тремя друзьями, — говорит Маргарита. — Прошли мимо двоих взрослых, сидевших на скамейке. И вдруг услышали в свой адрес оскорбления. Макс носит сережку в ухе, я не представляю, как они разглядели ее в темноте, она совсем мелкая. Теперь уже известно, что живут они в нашем микрорайоне, но я не думаю, чтобы они были с братом знакомы или когда-то пересекались. Но кричали именно про серьгу в ухе и про нетрадиционную сексуальную ориентацию, которую она якобы обозначает.

Никаких проблем из-за пирсинга у Максима, говорит его сестра, до сих пор не возникало. Но у подростков не было никакого желания что-то объяснять великовозрастным придуркам, они просто прошли мимо. Тогда те встали со скамейки и пошли следом за четверкой мальчишек, продолжая орать оскорбления. Догнали их.

— Сначала они прицепились к другу Макса, он шел последним, — продолжает Маргарита. — Один из них положил руку ему на плечо, начал толкать, пытался ударить его головой. Макс обернулся, подбежал и попытался защитить друга. Тогда один из этих мужиков толкнул Макса так, что тот упал, сел на него сверху и начал избивать по лицу и по голове. Друзья пытались оттащить его от брата, но второй мужик не давал им приблизиться. И они, конечно, были в шоке, я бы не стала винить их в том, что не полезли в драку. Что могут сделать четыре мелких подростка против двух здоровенных мужиков, каждый из которых вдвое больше них?

Максим в итоге попал в больницу.

Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором видны нападавшие и подростки

У него сломаны, говорит Маргарита, подглазницы с обеих сторон и носовая пазуха. Врачи, кроме того, диагностировали у парня отек сетчатки,

который в будущем, замечает старшая сестра, в случае осложнения может привести к слепоте.



Максим после избиения. Фото из архива семьи

Один из нападавших был, по словам Маргариты, случайно задержан в ту же ночь, через несколько часов после нападения, когда ломился в чью-то дверь. Позже его опознали друзья Максима. Потом нашли и второго.

Как считает следствие, нападавшие — Арсен Багандов и Руслан Бедоев. Им вменяется хулиганское нападение на подростка, оба арестованы до 14 августа. Из срока ареста можно сделать вывод, что меру пресечения им избирали почти сразу после происшествия. То есть машина эта, видимо, двигалась так, как ей и положено — независимо от идеологической нагрузки украшения в ухе: подросток в больнице, телефонограмма в полицию, плюс родители утром 13 июня написали заявление, дальше автоматом подключается Следственный комитет, потому что преступления против несовершеннолетних — его подследственность.

Всего этого, видимо, не знали в семье Т. 14 июня домой Т. позвонила женщина, якобы представилась Кадыровой Александрой Борисовной. Как рассказывает Маргарита, родители, говорившие с «Кадыровой», поняли, что она — будто бы следователь по делу о нападении на сына. «Следователь» сказала, чтобы они не удивлялись отказу в возбуждении уголовного дела, который наверняка скоро получат. Окончательно оглушило семью то, что нападавших, как заверила «будто бы следователь», скоро отпустят из-под стражи.

Можно представить, как восприняли в семье информацию: сын выйдет из больницы, а отморозки, живущие, видимо, где-то неподалеку, на свободе.

На своей страничке в «ВКонтакте» Маргарита цитировала «следователя Кадырову», та якобы сказала: «это будет долгий процесс, но если вы хотите по закону, то вы должны дать больше».

Нападавшие. По фото их опознала сестра пострадавшего Максима. Фото: инстаграм Арсена Багандова, сам он справа

Маргарита считает, что проблему помогла решить огласка в соцсетях, иначе дело о нападении на ее брата благополучно бы «умерло» в полиции. Возможно, это тоже сыграло роль. Но вряд ли «следователь Кадырова» действительно могла влиять на ситуацию. Она, по информации «Новой», просто инспектор по делам несовершеннолетних 51-го отдела полиции. Ходит по школам, читает лекции подросткам. Максимум, что она могла сделать в истории с нападением на Максима, так это убедиться, что делом занялся СК.

Но на аресте двоих блюстителей нравственности и борцов с неправильной ориентацией история не закончилась.

Судя по странице Багандова в инстаграме, он уроженец Дагестана, а родня Бедоева живет в Северной Осетии. Имена и фото обоих были опубликованы после суда по мере пресечения. И тут же нашлись их, по сути, единомышленники, только гордящиеся славянской внешностью. Известный националист Николай Бондарик высказался у себя на странице в «ВКонтакте» в том духе, что «понаехавших» кавказцев надо, конечно, наказать, потому что нечего тут. И сразу показал, что при прочих равных готов повторить их подвиг в борьбе за нравственность: мальчику, написал он, надо бы все-таки объяснить насчет правильной сексуальной ориентации и сережек в ушах.

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— Здесь, что называется, учите историю, господа, — замечает Маргарита в адрес поборников духовности со всех сторон. — Сразу скажу, что к ЛГБТ брат отношения не имеет, эта серьга — просто желание следовать моде, но тут это и не имеет значения.

Ирина Тумакова

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