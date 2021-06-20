 

Онколог перечислил признаки рака печени

20.06.2021, 23:28, Новости дня
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Признаки развития онкологического заболевания печени трудно разобрать самостоятельно, пациентам необходимо опираться на «малые признаки», сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

«Есть так называемый синдром малых признаков, который характерен и для целого ряда других онкологических заболеваний: это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», – рассказал Пылев в радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, необходимо регулярно проводить обследование, это поможет выявить заболевание на ранней стадии.

В мае главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отмечал, что ранними симптомами онкологических заболеваний могут быть немотивированное похудение, наличие уплотнений и изменение давно существовавших родимых пятен.



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