 

ЦИК Армении обнародовал первые данные по итогам парламентских выборов

20.06.2021, 23:28, Новости дня
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На внеочередных парламентских выборах в Армении лидирует партия и. о. премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» с 58,04% голосов, второе место занимает блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» с 22,01%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки сведений с 4% участков.

По данным ЦИК Армении, на третьем месте расположился блок экс-президента республики Сержа Саргсяна «Честь имею», набравший 5,66%, на четвертом – партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с 5,11%, передает ТАСС.

Ранее партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых приняли участие 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна «Гражданский договор» и блок экс-президента Кочаряна «Армения». Среди кандидатов был также блок «Честь имею» Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» Марукяна. К закрытию избирательных участков проголосовала почти половина избирателей. В ОДКБ отметили высокий уровень прошедших в Армении выборов.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам – 7%. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее число голосов на первом этапе.



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