Китайский Huawei начнет продвигать новый суббренд

Когда компания Huawei после попадания под жесткие американские санкции отпустила в свободное плавание Honor, большинство экспертов решило, что это может свидетельствовать лишь о начале полного сворачивания деятельности еще вчерашнего гиганта электронной промышленности. Но не тут-то было!

Оказалось, что решение создать из Honor отдельного производителя – это всего лишь удачный маркетинговый шаг, который, кстати, отчасти спас компанию от санкций, а также принес немалые деньги.

Но теперь Huawei занят созданием и продвижением своего нового суббренда – Nzone. Послезавтра будет представлена первая модель смартфона, выпущенная под этой торговой маркой. На сегодня известно, что аппарат NZone S7 получит экран с частотой кадров 90 Гц, а также камеру на 64 Мп.