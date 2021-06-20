 

Специалисты JAXA придумали, как обеспечивать космонавтов водой и кислородом

20.06.2021, 23:20, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, в японском аэрокосмическом агентстве JAXA создали принципиально новую и очень эффективную систему снабжения космонавтов кислородом и водой. В разработках также приняли участие инженеры из Honda Motor.

Речь идет об особой циркуляционной системе восстановления ресурсов. Воздух из углекислого газа можно будет получать снова, а воду – из выделяемой организмом жидкости и выдыхаемого водяного пара. При этом японцы обещают еще и неисчерпаемый источник энергии.

Данная система подойдет для полетов в далекий космос, вовсе не на Земную орбиту, куда можно постоянно запускать грузовые корабли с новыми запасами воды и кислорода. Она, например, может работать на Марсе, а также по пути туда и обратно.



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