Специалисты JAXA придумали, как обеспечивать космонавтов водой и кислородом

Как стало известно из достоверных источников, в японском аэрокосмическом агентстве JAXA создали принципиально новую и очень эффективную систему снабжения космонавтов кислородом и водой. В разработках также приняли участие инженеры из Honda Motor.

Речь идет об особой циркуляционной системе восстановления ресурсов. Воздух из углекислого газа можно будет получать снова, а воду – из выделяемой организмом жидкости и выдыхаемого водяного пара. При этом японцы обещают еще и неисчерпаемый источник энергии.

Данная система подойдет для полетов в далекий космос, вовсе не на Земную орбиту, куда можно постоянно запускать грузовые корабли с новыми запасами воды и кислорода. Она, например, может работать на Марсе, а также по пути туда и обратно.