Соблазнительная Наталья Рудова заинтриговала поклонников неожиданным обещанием: “Похожа на 69”

Популярная актриса Наталья Рудова разместила на своей странице в Instagram сопровожденный интригующим обещанием эффектный фотоснимок, на котором предстала в весьма соблазнительном ракурсе. Публикация вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото красотка присела перед зеркалом в позе некоего “полушпагата” с фотокамерой в руке. Для достижения максимального соблазняющего эффекта Наталья Рудова облачилась лишь в ультракороткое мини-платье черного цвета, позволяющего зрителю в полной красе лицезреть её длинные стройные ноги. Впечатляющий снимок телезвезда сопроводила интригующей тирадой на английском языке: “Карма похожа на 69: ты получаешь то, что отдаешь. И я отдам тебе даже больше”. Впрочем, хозяйка аккаунта никак не прокомментировала взаимосвязь между “мистической” кармой и эпатажной сексуальной позой “69”.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что далеко не всех упомянутый фотоснимок вдохновил на позитив: так, одна из посетительниц микроблога, оценив положение тела Рудовой, посчитала необходимым явно иронически предположить, что у красавицы просто “свело ногу”. Впрочем благожелательных комментариев в ленте оказалось несоизмеримо больше: абсолютное большинство поклонников, среди которых закономерно преобладали представители мужского пола, сопроводило публикацию восторженными комплиментами и “горячими” эмодзи. За день пост артистки набрал более 85 тысяч “лайков”.