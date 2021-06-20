 

Софья Таюрская поделилась интересными фактами из личной жизни: “Я люблю в себе ответственность!”

20.06.2021, 23:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица и солистка группы Little Big Софья Таюрская недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram пообщалась с подписчиками в интерактивном формате. В процессе общения знаменитость открыла немало удивительных фактов о своей творческой и личной жизни.
Диалог звезды современной российской поп-музыки со своими фолловерами проходил в рамках блиц-опроса “Задайте мне вопрос”. Стоит отметить, что темы задаваемых вопросов не были ограничены красавицей какими-либо тематическими или нравственными рамками, а ответы она давала как посредством фотоснимков, так и в видеорежиме. С самого начала Софья Таюрская буквально приворожила посетителей своего микроблога – все появления в кадре были отмечены её радостной улыбкой и позитивным, открытым взглядом.
Изображение взято с: [email protected]
Ожидаемо, большая часть подписчиков интересовались данными о внешности и формах певицы – как в данный момент, так и в юные годы. В ответ исполнительница призналась, что имеет рост всего 159 сантиметров, и при этом смогла с “тинэйджерского” периода снизить свой вес на целых 15 килограммов, что, к слову, подтвердила соответствующими “фотодоказательствами”. Особое удивление фанатов вызвал школьный снимок Таюрский – с него на них смотрит улыбающаяся “пышечка” с нехарактерной для нынешней любимицы миллионов черной челкой.
Изображение взято с: [email protected]
Выяснилось, что Софья Таюрская обладает весьма разносторонним образованием: так, имея профильное музыкальное, по классу фортепиано, она является также дипломированным режиссером театральных постановок. Свой голос хозяйка аккаунта идентифицировала как “меццо-сопрано”, хотя призналась, что хотела бы себя испробовать в “контральто”. Также певица поделилась информацией о своих пристрастиях в кулинарии и парфюмерии, а еще упомянула, что наиболее комфортно чувствует себя во время визитов в свое родное село. Отвечая же на вопрос том, какое качество в себе она считает наиболее ярким и полезным, Софья Таюрская ответила: “Я люблю в себе ответственность. Я очень ответственный человек!”.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Версия: Навальный натравил немцев на Шредера

09.04 / Что произошло за день 8 апреля

22.10 / Ученые: Витамин А способствует сжиганию жира при низких температурах

27.01 / Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич

21.04 / Зачем хряпнула Семенович? – Личное мнение

17.08 / Береги вес смолоду: похудение до 40 лет связали со снижением риска ранней смерти

07.09 / НЛО — наша любимая организация

27.11 / Скандалы: Большая чистка

23.03 / Сто шестьдесят тысяч – Личное мнение

21.04 / Петров и Боширов — forever

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика