Софья Таюрская поделилась интересными фактами из личной жизни: “Я люблю в себе ответственность!”

Популярная певица и солистка группы Little Big Софья Таюрская недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram пообщалась с подписчиками в интерактивном формате. В процессе общения знаменитость открыла немало удивительных фактов о своей творческой и личной жизни.

Диалог звезды современной российской поп-музыки со своими фолловерами проходил в рамках блиц-опроса “Задайте мне вопрос”. Стоит отметить, что темы задаваемых вопросов не были ограничены красавицей какими-либо тематическими или нравственными рамками, а ответы она давала как посредством фотоснимков, так и в видеорежиме. С самого начала Софья Таюрская буквально приворожила посетителей своего микроблога – все появления в кадре были отмечены её радостной улыбкой и позитивным, открытым взглядом.

Изображение взято с: [email protected]

Ожидаемо, большая часть подписчиков интересовались данными о внешности и формах певицы – как в данный момент, так и в юные годы. В ответ исполнительница призналась, что имеет рост всего 159 сантиметров, и при этом смогла с “тинэйджерского” периода снизить свой вес на целых 15 килограммов, что, к слову, подтвердила соответствующими “фотодоказательствами”. Особое удивление фанатов вызвал школьный снимок Таюрский – с него на них смотрит улыбающаяся “пышечка” с нехарактерной для нынешней любимицы миллионов черной челкой.

Изображение взято с: [email protected]

Выяснилось, что Софья Таюрская обладает весьма разносторонним образованием: так, имея профильное музыкальное, по классу фортепиано, она является также дипломированным режиссером театральных постановок. Свой голос хозяйка аккаунта идентифицировала как “меццо-сопрано”, хотя призналась, что хотела бы себя испробовать в “контральто”. Также певица поделилась информацией о своих пристрастиях в кулинарии и парфюмерии, а еще упомянула, что наиболее комфортно чувствует себя во время визитов в свое родное село. Отвечая же на вопрос том, какое качество в себе она считает наиболее ярким и полезным, Софья Таюрская ответила: “Я люблю в себе ответственность. Я очень ответственный человек!”.

Источник: www.instagram.com