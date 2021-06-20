 

Зеленский на высочайшем уровне подготовлен к встрече с Байденом – Кравчук

20.06.2021, 23:12, Новости дня
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“После заседаний G7, саммита НАТО, встречи Байден – [президент РФ Владимир] Путин, после того, что мы приобрели, а мы приобрели огромнейший опыт войны на Донбассе, после подготовки к Крымской платформе у нас имеется огромный материал для того, чтобы ехать к Байдену и убеждать его на конкретных фактах. Это главное. Зеленский сейчас подготовлен к такой встрече просто на высочайшем уровне”, – сказал Кравчук.

Он считает, что не стоит “искать еще какие-то вопросы для обсуждения”.

“Надо просто порекомендовать Владимиру Александровичу, чтобы он был тверд, последователен, системен. Чтобы он отстаивал не просто интересы Украины, а чтобы он просил, настаивал, убеждал, что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще и США в частности”, – объяснил Кравчук.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца. Зеленский ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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