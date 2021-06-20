Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, вакцинированным от COVID-19

Въезжать в Израиль разрешат детям до шести лет. Их родители должны завершить вакцинацию. По словам Шакед, предварительное разрешение для въезда не потребуется. Министерство здравоохранения Израиля готовит список соответствующих стран и вакцин.

Непривитые туристы должны будут пройти карантин. Прибывающие из стран с низким уровнем риска смогут не сдавать серологический тест на наличие антител.

Граждане Израиля смогут путешествовать везде, кроме стран с самым высоким риском заболеваемости COVID-19, уточнила Шакед. Сейчас в этот список входят Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика, Россия и ЮАР. Гражданам указанных стран запретят въезд в Израиль, исключая особые обстоятельства.

Контекст:

С 15 июня в Израиле отменили требование носить маски в помещениях – единственное серьезное карантинное ограничение, действовавшее последние две недели. Все же маски по-прежнему должны носить люди, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в Израиле на 20 июня подтвердили почти 840 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 6,4 тыс. заболевших. В стране прививки от коронавируса получило более половины населения, с 6 июня началась вакцинация детей 12–15 лет.

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Предприятия и учебные учреждения возвращаются к нормальной работе.

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