Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире WTA в Великобритании

Турнир Viking International Eastbourne с призовым фондом $566 тыс. состоится с 21 по 26 июня на травяных кортах.

Первыми соперницами Свитолиной и Костюк станут сеяными на турнире третьими Алекса Гуарачи из Чили и Дезире Кравчик из США.

В случае победы во втором круге украинки могут встретиться с Людмилой Киченок из Украины и Макото Ниномией из Японией, если те обыграют Саманту Стосур из Австралии и Коко Вандевей из США.

В парном рейтинге Свитолина занимает 656 место в мире, Костюк – 127-е.

26-летняя Свитолина участвовала в своей карьере лишь в пяти турнирах в парах, 18-летняя Костюк – в 11-ти.

Обе украинки выступят и в одиночном разряде в Исборне. Теннисистки являются сильнейшими в своей стране по рейтингу в одиночном разряде среди тех, кто имеет право выступать на соревнованиях (Даяна Ястремская этого права лишена).

Первая ракетка Украины и шестая в мире Свитолина как вторая сеяная сразится в первом круге с испанкой Паолой Бадосой (33-я ракетка мира).

Третья ракетка Украины и 65-я в мире Костюк сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (57-я ракетка мира). В основную сетку турнира украинка попала через квалификационные поединки.

Между собой Костюк и Свитолина могут сыграть в третьем круге.

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