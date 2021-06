От коровы до пентхауса — Independent о том, как страны по всему миру зазывают граждан вакцинироваться

Власти стран и городов по всему миру используют «творческий подход», для того чтобы привлечь граждан в пункты вакцинации от коронавируса, пишет The Independent. Так, власти и частные компании предлагают за прививку автомобиль, деньги, гаджеты или даже коров и цыплят.



Reuters

В Москве желающие привиться от коронавируса могут покинуть пункт вакцинации не только со следом от укола, но и с ключами автомобиля. В столице РФ еженедельно разыгрывается пять автомобилей среди тех, кто привьётся первым компонентом вакцины от COVID-19.

Как пишет The Independent, это лишь один из примеров «творческого подхода» стран по всему миру к поощрению граждан вакцинироваться. От кондоминиума стоимостью $1,4 миллионов до косяка марихуаны — власти и компании по всему миру предлагают огромное количество стимулов, ориентируясь на тех, кто не хочет делать прививку.

В Гонконге к вакцинации привлекают внимание целым рядом лотерей, в рамках которых среди тех, кто получил прививку от коронавируса, разыгрывают кондоминиум за $1,4 млн, автомобиль Tesla или даже слиток золота. Поддержать кампанию по вакцинации также пытаются и частные компании, которые предлагают за вакцинацию смартфоны компании Apple и ваучеры на покупки.

В столице США Вашингтоне возле пунктов вакцинации от COVID-19 активисты будут бесплатно раздавать марихуану лицам старше 21 года. По программе Vax & Scratch жители штата Нью-Йорк могут получить бесплатные билеты государственной лотереи и шанс выиграть главный приз в размере $5 млн, если сделают прививку от коронавируса в одном из десяти пунктов вакцинации препаратами компаний Pfizer или Johnson & Johnson.



В рамках программы Vax-a-Million штат Огайо еженедельно проводит лотерею, в ходе которой один из вакцинированных вместе с прививкой получает приз в размере $1 млн. У жителей в возрасте до 18 лет, сделавших прививки, будет шанс выиграть обучение в университете Огайо. Победителям лотереи власти штата предоставят пять полных четырёхлетних стипендий.

В штате Мэн для того чтобы убедить жителей привиться от коронавируса власти бесплатно раздавали лицензии на рыбную ловлю, билеты на бейсбол и подарочные карты в магазин одежды, обуви и аксессуаров для активного отдыха LL Bean.

Некоторые программы носят более скромный характер. Так, в Нидерландах в центрах вакцинации от коронавируса всем, кто придёт сделать прививку, будут бесплатно предлагать традиционный деликатес, маринованную сельдь.

В австралийском Мельбурне в рамках кампании Free Snacks for Vax группа кинотеатров предлагает бесплатный попкорн и шоколадное мороженое тем, кто привьётся от COVID-19.

Находчивость также проявили власти Таиланда, где жителям района Мае Чаем, большинство из которых фермеры, дали шанс за прививку выиграть одну из 27 молодых коров. Благодаря этой инициативе на вакцинацию уже записались почти половина из 1400 жителей. А жителям Индонезии за вакцину от COVID-19 предлагают цыплят.

Начиная с июля, власти города Лас-Пиньяс на Филиппинах собираются ежемесячно выдавать «стартовый пакет средств к существованию» 10 привитым жителям. В набор стоимостью $100 будут входить продукты питания, которых хватит для того чтобы открыть собственный небольшой магазин. Власти другого города Сан-Луис ежемесячно разыгрывают корову среди вакцинированных граждан.

В Румынии после прививки от COVID-19 людям предлагают бесплатную порцию одного из самых популярных блюд румынской кухни, колбасок мичи.

Как отмечает The Independent, хотя «кому-то необходимость получить вознаграждение в обмен на укрепление собственного иммунитета против смертельной пандемии может показаться непонятной», специалисты по всему миру утверждают, что подобные поощрения могут быть эффективным способом увеличения числа вакцинированных.

Ряд исследователей утверждают, что в этом есть логика, так как подобные финансовые стимулы компенсируют косвенные затраты на вакцинацию. В частности, речь идёт о времени, потраченном на планирование визитов, поездки или ожидание, а также о потерянном доходе для работников с почасовой оплатой.

«Расходы на это непропорционально сильно удерживают людей с низким уровнем дохода от вакцинации, и выплаты могут позволить сделать вакцинацию действительно «бесплатной» для всех», — гласит доклад научного журнала The New England Journal of Medicine.