Не бойтесь цветной обуви и не только: советы, как одеваться модно женщине за 40

Женщинам, возраст которых – 40+, следует весьма грамотно подбирать гардероб, чтобы это было не только стильно, модно и современно, но и подходило им. Действительно, нарядам нужно уделять повышенное внимание, потому что, как бы ни хотелось, носить молодежную одежду – это уже не комильфо.

Цветная обувь

Несмотря на то что обувь белого и черного цветов – давно известная и всегда актуальная классика, не стоит останавливаться только на ней. Подчеркнуть тот факт, что женщина обладает вкусом, можно, запасаясь именно цветной обувью.

Именно она сделает любой женский образ максимально стильным, ярким, неповторимым. При этом оттенок туфель или ботинок нужно выбирать такой же, как и у одной из вещей, составляющих общий образ – шарфика, ремня, пальто или сумочки.

В таком случае общее впечатление будет намного интереснее, чем со стандартной обувью.

Лодочка на все времена

Есть женщины, которым с достижением 40-летнего возраста хочется максимально оголять грудь, подчеркивая ее формы глубокими вырезами. Но это абсолютно не нужно. Не стоит хвататься, даже если кожа груди все еще упругая. В возрасте 40+ такие откровения смотрятся весьма вульгарно.

Вырез-лодочка, наоборот, очень аккуратен, к тому же выглядит изысканно. Это мода на все времена.

Именно он даст возможность дамам выглядеть привлекательно и женственно. Многие женщины предпочитают насыщенные тона в одежде, но тут, пожалуй, нужно остановиться, переосмыслить и изменить цветовую палитру.

Стилисты советуют выбирать светлые оттенки, чтобы выглядеть свежее и моложе. Если следовать их рекомендациям, то лучше пополнить свой гардероб пастельными оттенками: бежевым, сливочным, пыльно-розовым, персиковым, слоновой костью.

Они дадут возможность выглядеть женственно, неназойливо и весьма привлекательно.

Крайностям – “нет”!

Некоторые женщины, достигнув 40 лет, стараются максимально изменить свой гардероб, чтобы не допустить приближение старости. Одни начинают носить платья и юбки в пол, другие, напротив, укорачивают длину юбки или топа, да и последние обычно украшены мультяшными героями. Но оба варианта – большая ошибка.

Конечно же, джинсы с бахромой и футболки с дырками смотрятся модно, но только на молодежи. Да и мешковатая одежда тоже не подойдет. Поэтому, как вариант, лучше выбрать классический пиджак с джинсами, стильные лоферы или мокасины и стильную сумочку.

Если правильно выбирать одежду, то полученный образ всегда будет идеальным.

Продумывать нужно все, даже мельчайшие детали.

Больше всего ценится оригинальность – необычная брошь, украшение покрупнее, красивая шляпа или оригинальная сумочка.