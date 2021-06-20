Каменный фундамент посреди двора портил весь участок, но когда его превратили в террасу с зоной отдыха – стал главным достоинством (фото до и после)

Первое собственное жилье видится в мечтах благоустроенным, уютным и очень красивым. Если планируется покупка дома, то помимо жилого пространства многие грезят о большом саде, где найдется место деревьям, площадкам для барбекю, беседке и клумбам. Реальность иногда обидно щелкает по носу, но самые стойкие домовладельцы умеют превращать руины в очаровательный коттедж с уютным пространством вокруг дома. Молодая пара из Великобритании приобрела прекрасный дом, но сад выглядел как развалины старого производства. Приложив недюжинные усилия, молодые люди своими руками превратили безжизненное пространство в праздничное патио, где есть зона отдыха и зеленая лужайка.

Трудные условия

Лорен и Майкл купили дом в Кенте, требовавший небольшого косметического ремонта, завершив все работы, они наслаждались домашним очагом, и лишь одно обстоятельство мешало им считать свое первое жилье идеальным. Участок за домом, обозначенный как сад, был похож на странное длинное пространство, основой которого являлись старые бетонные плиты, по своей массивности напоминавшие основательный фундамент для неизвестной постройки. Кроме этой неприятности, участок имеет узкую прямоугольную форму, протянувшуюся на много метров от дома, стоящего на вершине холма.

Стартовые условия для работы были очень сложными, Лорен и Майкл не знали с чего начать благоустройство, ведь для них было важно создать удобное и красивое место во дворе дома, где можно наслаждаться покоем или устраивать званые вечеринки с друзьями и родней.

Несколько месяцев после заселения в дом пара создавала проект, который учитывает не только их желания, возможности, но и детальный план по преобразованию сада. Так и не придя к окончательному варианту проекта, они все же провели реконструкцию в 2019 году.

Расчистка

Решив с пользой распорядиться образовавшимся свободным временем, молодые люди еще раз исследовали каменный фундамент на заднем дворе дома и поняли, что смогут от него избавиться только частично. Не впадая в уныние от такого открытия, они спланировали на стационарном участке камней построить открытую двухуровневую террасу, а на остальном пространстве сада создать лужайку с настоящей травой.

На первом этапе Майкл выкопал некоторую часть плит, но ему удалось избавиться только от малого количества, захороненного в земле бетона. Также он спилил аварийные деревья, грозившие обрушиться под сильным ветром в любую минуту.

Чтобы справиться с остальным крупногабаритным мусором, он обратился за помощью к своему лучшему другу и тот не отказал в помощи. Вместе они смогли не только расчистить место под лужайку, но и убрать пролеты обветшалого забора, демонтировать полуразрушенные ворота.

Этапы

Пара решила создать террасу из деревянного настила. Готовые предложения, включавшие в себя проект, план и распиленную древесину, стоили невероятно дорого, а в условиях ограниченности бюджета, с точки зрения Лорен, и вовсе расточительно. Приятель Ника обладал опытом строительных работ, в том числе и в монтаже деревянных конструкций. Именно он предложил вложить средства в пиломатериалы, а распилку и монтаж сделать самостоятельно. Этот шаг сэкономил семье много денег, всю работу по строительству террасы они провели втроем.

Прежде чем приступить к основному делу, молодые люди приобрели через Интернет семена травы. Они выбрали лучший сорт, такой травой засеивают футбольные поля, цена была высокой, но это было рациональное решение, позволившее практически сразу получить идеальную лужайку.

Лорен, делясь полученным опытом в личном блоге одной из популярных социальных сетей, написала, что для получения стойкого травяного покрова пришлось приложить немало усилий, осуществлять регулярный полив, бороться с сорняками и предпринимать еще массу других действий. Но результат оказался настолько великолепным, что ей не жаль потраченных ресурсов.

Пока прорастала трава, кипела работа по периметру сада, был установлен новый забор, навешены современные ворота, а затем построен настил. Майкл, рассказывая о террасе, указывает, что конструкция и ее монтаж целиком заслуга его друга, хозяин дома помогал лишь в некоторых моментах, хоть и стремился быть полезным. Отсутствие опыта в строительстве оказалось помехой энтузиазму.

Рекомендации

Лорен и Майкл по праву гордятся своим домашним очагом, который теперь не ограничивается только стенами дома.

Их задний двор столь же красив, как и гостиная. Молодые люди установили на двухуровневой террасе комплект плетеной мебели, добавили декор в виде пледов, больших подсвечников, гирлянд и много другого, что создает атмосферу уюта и приветливости. Теперь они с удовольствием устраивают вечеринки, семейные ужины или просто наслаждаются обществом друг друга в тихие дни.

Отвечая на многочисленные отзывы и вопросы подписчиков блога, молодые люди дали несколько рекомендаций:

Закупая материалы для деревянного настила, приобретите их с большим запасом, чтобы не останавливаться в работе в случае ошибок в просчетах или неудачах при монтаже. Этот же принцип необходимо учитывать при расходах на монтажные материалы.Приобретайте расходные и отделочные материалы, специально предназначенные для террас. Тем самым вы избавите себя от неожиданностей, в виде неподходящих винтов или неподходящей древесины.Шлифуя пиломатериалы, избегайте сколов, они могут привести к конструктивным нарушениям геометрии площадки.Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, при работе надевайте перчатки, маску, специальную одежду и обувь.Никогда не бойтесь просить о помощи, любая работа спорится быстрее, если рядом есть друзья!

Советы Лорен и Майкла выстраданы несколькими месяцами целенаправленной тяжелой работы, увенчавшейся новым красивым пространством сада. Об их усилиях красноречиво рассказывают фото до и после реконструкции.