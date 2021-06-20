Антонов объяснил, чем намерен заниматься после возвращения в Вашингтон

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после возвращения в США намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами, об этом сообщил сам дипломат.

Российские дипломаты в Соединенных Штатах готовы к тому, чтобы выправлять отношения Москвы и Вашингтона, цитирует Антонова РИА «Новости».

Он также отреагировал на заявление США о новых санкциях, по его словам, США такими действиями выбирают путь, который не ведет к положительному результату.

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита [президентов РФ и США в Женеве]», – добавил посол, передает ТАСС.

Антонов добавил, что встреча с американскими коллегами по вопросам двусторонних отношений пройдет в ближайшие дни.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США.

Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол РФ в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.