 

Антонов объяснил, чем намерен заниматься после возвращения в Вашингтон

20.06.2021, 22:30, Новости дня
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после возвращения в США намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами, об этом сообщил сам дипломат.

Российские дипломаты в Соединенных Штатах готовы к тому, чтобы выправлять отношения Москвы и Вашингтона, цитирует Антонова РИА «Новости».

Он также отреагировал на заявление США о новых санкциях, по его словам, США такими действиями выбирают путь, который не ведет к положительному результату.

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита [президентов РФ и США в Женеве]», – добавил посол, передает ТАСС.

Антонов добавил, что встреча с американскими коллегами по вопросам двусторонних отношений пройдет в ближайшие дни.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США.

Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол РФ в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.



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