Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах, сообщил глава ЦИК республики Тигран Мукучян.

«В прошедшем (11-13 июня) электронном голосовании приняли участи 500 человек из 650 включенных в список <…>. За партию «Гражданский договор» проголосовали 163 человека, за блок «Армения» (экс-президента Роберта Кочаряна) – 135», – приводит слова Мукучяна РИА «Новости».

В электронном голосовании приняли участие находящиеся за рубежом армянские дипломаты, военные, представители республики в международных организациях и члены их семей. Согласно армянскому законодательству, другие проживающие за рубежом граждане республики голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Всего в Армении проголосовать могли более 2,5 млн человек.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых приняли участие 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна «Гражданский договор» и блок экс-президента Кочаряна «Армения». Среди кандидатов был также блок «Честь имею» Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» Марукяна. К закрытию избирательных участков проголосовала почти половина избирателей. В ОДКБ отметили высокий уровень прошедших в Армении выборов.