Считавшийся пропавшим без вести после ливней в Ялте найден живым

Один человек из считавшихся пропавшими без вести после ливней и подтоплений в Ялте найден живым, поиски второго продолжаются, сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«Я проводил вечерний штаб, полиция заявила, что мужчина нашелся живой, а второго без вести пропавшего ищут», – приводит слова Михайличенко ТАСС.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.