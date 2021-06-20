 

Автоэксперт Алексей Хресин рассказала о правилах вождения автомобиля в жару

20.06.2021, 22:16, Разное
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Российский автоэксперт Алексей Хресин пояснил автомобилистам, как нужно водить транспортное средство в летнее время. Соблюдение ряда правил поможет сохранить комфорт и безопасность как водителя, так и пассажиров транспортного средства.
Погодные условия влияют не только на внешний вид и состояние деталей автомобиля. От температуры окружающей среды зависит также удобство его эксплуатации и состояние здоровья находящихся в салоне людей. Согласно статистике, в июне, июле и августе возрастает количество ДТП. Поэтому в летнюю пору следует обязательно учитывать жару и соответствующие факторы, вызванные этим. Отечественный эксперт автомобильной сферы Алексей Хресин рассказал, как правильно следует управлять машиной в самые жаркие месяцы.

Чтобы избежать перегрева и обезвоживания обязательно пользоваться кондиционером, но делать это тоже нужно правильно. Наиболее подходящим микроклиматом является температура на уровне 21-23 градусов, который позволит избежать резкого перехода из холода в зной. Также лучше избежать прогревов двигателя и ехать на раскаленной машине. Перед поездкой необходимо открыть окна, чтобы горячий воздух мог выйти наружу. Оставляя на время автомобиль летом, в нем нельзя оставлять животных, поскольку перегрев транспортного средства может быть для них смертельным.

Для безопасности вождения важно применять солнцезащитные козырьки и регулярно очищать стекло для обеспечения хорошей видимости. При движении следует чаще останавливаться, однако не на обочине, а найдя место немного дальше от других машин и по возможности в затененном месте. Также оптимальным было бы снизить скорость, избегать пробок, и давать двигателю работать в оптимальном режиме. Не будет лишней специальная шторка для лобового стекла и бутылка воды в салоне. Особо интересным является совет всегда возить с собой двустороннее спасательное одеяло.

Источник: inforeactor.ru



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