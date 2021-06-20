В НАТО признали заимствование технологии понтонной переправы у России и извинились

Руководству НАТО пришлось извиниться перед Россией и ее военными конструкторами. Североатлантический альянс был вынужден признать заимствование технологии понтонной переправы с советских разработок.

Не так давно чиновники НАТО опубликовали информацию, которая была критически встречена экспертами многих стран мира. В обнародованных данных руководство Североатлантического альянса обвиняло российских военных инженеров в краже технологий. Ситуация касалась понтонной переправы, которая была создана в СССР еще в 1950-х годах прошлого века. Уникальную систему создавали для перемещения военнослужащих и армейской техники. Особенной проект делала его конструкция с автоматическим распрямлением понтона и последующим закреплением его блоков между собой с помощью военнослужащих. Стоит отметить, что до момента, когда данная переправа была поставлена на баланс ВВС СССР, ее считали нереалистичной для воплощения.

Очень похожая конструкция появилась и в США, но уже в 1970-х годах, и в европейских государствах. Стоит учесть при этом, что и Советский Союз выпускал такие понтонные переправы не только для внутреннего использования, но и для экспорта за рубеж. Именно этот факт мог стать причиной внезапного появления у американских ученых аналогичного устройства.

Интересно, что еще в середине 1990-х годов внимание зарубежных экспертов обращали на факт кражи изобретения у России. Позаимствовав у советской армии понтонный проект, США не только приняли его в снабжение, но и принялись продавать, как свою собственную разработку. В ответ на претензии со стороны РФ, в Пентагоне и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира НАТО, вначале заняли позицию защиты посредством нападения. Однако спустя время деятели Альянса и американского Минобороны вынуждены были признать факт копирования чужой технологии, а также принести извинения.

Источник: tvzvezda.ru