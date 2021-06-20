 

Более 45 тыс. человек поддержали идею не пускать основателя Amazon Безоса на землю после его полета в космос

20.06.2021, 22:14, Новости дня
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Миллиардеры не должны существовать ни на земле, ни в космосе. Но если они выбрали последний вариант, то пусть там и остаются, говорится в описании к одной из петиций на сайте change.org, которая набрала почти 27,5 тыс. подписей.

В описании ко второй петиции на этом же сайте Безоса назвали Лексом Лютором, злодеем из комиксов о Супермене. Автор петиции считает, что бизнесмен “одержим мировым господством”.

“Джефф работал с Эпштейнами и тамплиерами, со свободными масонами, чтобы получить контроль над всем миром”, – сказано в тексте.

Автор утверждает, что его петиция – “наш последний шанс до того, как они включат чипы 5G и осуществят массовый захват”. Кто именно имеется в виду под словом “они”, не уточняется. Эту петицию поддержали 18,8 тыс. человек.

Контекст:

Безос сказал, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin. К ним присоединится победитель онлайн-аукциона, который организовала Blue Origin. Это место продали на аукционе за $28 млн.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Ожидается, что после достижения границы космоса туристы смогут примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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