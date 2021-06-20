 

“Мы – реалисты”. Джемилев ответил на вопрос о вероятности появления крымскотатарского государства

20.06.2021, 22:14, Новости дня
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“Наверное, в мире нет народа, который бы не хотел своего государства, но мы – реалисты. При той демографической ситуации (а все крымские татары, […] если вернемся, будем составлять всего лишь четверть населения полуострова) […] независимость – только во вред нам. Даже если бы нам предложили: “Вот вам независимое крымскотатарское государство, вот с таким составом” – мы бы решили, что это провокация против нас”, – сказал Джемилев.

Он отметил, что крымские татары поддерживали тесное сотрудничество с национально-демократическими силами Украины, в первую очередь – с Народным рухом, и сам его лидер, Вячеслав Чорновил, был его другом.

Лидер крымскотатарского народа рассказал, что Черноволу говорили о вероятности того, что крымские татары “усилятся” и “захотят оторваться от Украины”.

“Был такой классический ответ Вячеслава (это мне потом передавали, сам , правда, он не говорил мне): “Пусть лучше дружественное нам Крымское ханство, чем российская колония”, – объяснил Джемилев.

Контекст:

Крымские татары – коренной народ на полуострове.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 мая сообщила, что 93 крымских татарина преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – находятся под административным надзором в Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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