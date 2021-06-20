 

В Иране остановила работу единственная атомная электростанция. В стране начали отключать свет

20.06.2021, 22:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представитель государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимер заявил, что АЭС не будет работать продлится три-четыре дня.

Реактор АЭС вырабатывает около 900 мегаватт электроэнергии в день, это менее 2% процентов объема общего потребления в Иране. Страна уже борется с ежедневными отключениями света, подчеркнуло издание. 

По информации Reuters, на атомной электростанции несколько дней идет капитальный ремонт. 

Контекст:

Строительство АЭС “Бушер” начал в 1974 году немецкий концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В августе 1992 года правительства России и Ирана заключили соглашение о сооружении АЭС, а в январе 1995 года подписали контракт на завершение строительства первого энергоблока станции, написало РБК. Пуск атомной энергостанции начался в августе 2010 года. Россия занимается строительством второго энергоблока, также планируется строительство третьего энергоблока.

В марте официальный представитель ядерной отрасли Махмуд Джафари заявил, что АЭС может прекратить работу, поскольку Иран не может купить для нее запчасти и оборудование из России из-за банковских санкций, введенных США в 2018 году, отметило Associated Press. 

“Бушер” работает на уране, который добывают в России, а не в Иране. АЭС находится под контролем МАГАТЭ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Собянин назвал обнадеживающими первые итоги ЕГЭ

08.07 / Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти

29.08 / Из-за конфликта между соседями в Кузбассе погиб мужчина и пострадали ребенок

12.07 / Коронавирус разбудил Меркель — она снова метит в «матушки всея ЕС»

01.06 / Компании Samsung и Apple намерены захватить освободившуюся после ухода смартфонов LG нишу на рынке

10.10 / Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными: Диалог в тюремной камере не ведется

24.12 / “Твоя любов”. Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео

14.05 / Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

09.03 / 8 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие девять раз – штаб ООС

23.10 / WP – конгресс США призвал Пентагон повременить с новым армейским тестом — подчёркивает гендерное неравенство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика