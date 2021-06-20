В Иране остановила работу единственная атомная электростанция. В стране начали отключать свет

Представитель государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимер заявил, что АЭС не будет работать продлится три-четыре дня.

Реактор АЭС вырабатывает около 900 мегаватт электроэнергии в день, это менее 2% процентов объема общего потребления в Иране. Страна уже борется с ежедневными отключениями света, подчеркнуло издание.

По информации Reuters, на атомной электростанции несколько дней идет капитальный ремонт.

Контекст:

Строительство АЭС “Бушер” начал в 1974 году немецкий концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В августе 1992 года правительства России и Ирана заключили соглашение о сооружении АЭС, а в январе 1995 года подписали контракт на завершение строительства первого энергоблока станции, написало РБК. Пуск атомной энергостанции начался в августе 2010 года. Россия занимается строительством второго энергоблока, также планируется строительство третьего энергоблока.

В марте официальный представитель ядерной отрасли Махмуд Джафари заявил, что АЭС может прекратить работу, поскольку Иран не может купить для нее запчасти и оборудование из России из-за банковских санкций, введенных США в 2018 году, отметило Associated Press.

“Бушер” работает на уране, который добывают в России, а не в Иране. АЭС находится под контролем МАГАТЭ.

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