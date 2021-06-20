 

Мнение: Штрихи к биографии Ибрагима Раиси

20.06.2021, 21:58, Разное
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Штришок к биографии нового президента Ирана Ибрагима Раиси.
На фотографиях Раиси осматривает инфраструктуру "Хезбаллы" в южном Ливане.

В общем, у "Хезбаллы" с Тегераном все будет хорошо.
Стоит также отметить, что в западных СМИ уже раскручивается кампания на тему старых обвинений Раиси в вынесении смертных приговоров в 80х годах, где Раиси обвиняют в том, что он причастен к вынесению смертных приговоров в отношении 4-5 тыс. человек (в основном – различные враги режима аятолл и государственные преступники).
Это помимо действующих с 2019-го года персональных санкций против него.
Тем не менее, Раиси вчера поздравили многие монархии Персидского залива (покуда саудиты отбивались от очередной волны дронов и ракет из Йемена), а аятолла Хаменеи уже заявил ,что смена президента и приход к власти человека с другими взглядами, нежели у Роухани, не повлияет на курс Ирана по достижению договоренностей о возобновлении ядерной сделки.
В Израиле негативно оценили победу Раиси и назвали его сторонником скорейшего создания иранской ядерной бомбы. Беннетт призвал весь мир "срочно проснуться за мгновение до подписания ядерной сделки" (напоминает Зеленского). А вот ХАМАС официально поздравил Раиси. До поездок Сулеймани в Палестину и после того, как ХАМАС встал в оппозицию к Асаду, это вряд ли могло произойти, но времена изменились и нынче ХАМАС находится в иранской сфере влияния.

И еще позабавили подпись вот к этой фотографии.


Отправьте это каждому знакомому американцу. Покажите им, как передача власти от старого президента к новоизбранному происходит среди цивилизованных людей, может быть, они чему-то научатся.

Американцев с фальсификациями и бардаком на выборах 2020-го года еще долго будут троллить все кому не лень.

Источник: Colonel Cassad



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