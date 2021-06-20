 

Oscar de la Renta выпустила новый аромат Alibi, разработанный Фернандо Гарсией и Лаурой Ким. Лицом бренда стала российская модель Ирина Шейк

20.06.2021, 21:40, Разное
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Знаменитая парфюмерная марка с мировым именем Oscar de la Renta представляет новый аромат под названием Alibi – чувственный, шикарный, наделенный силой. Прямо как и его официальное лицо, которым была выбрана российская супер-модель Ирина Шейк. Это показала и рекламная кампания, выпущенная в преддверии выхода нового парфюма.

“Что бы ни случилось, у меня есть Alibi”

Поклонники звезды подиума назвали рекламную кампанию завораживающей, а саму Шейк – олицетворением соблазна. Ее героиня из видеоролика предстает в черном бархатной платье, прохаживаясь по роскошному особняку. Официальный представитель парфюмерного дома рассказал, почему новый аромат так важен для и объяснил выбор Шейк в качестве лица бренда: “Для нас это полностью новое направление. В нашей линейке большое число ароматов, но сегодня мир меняется так быстро, как мы можем за ним успеть. Новый аромат – дань современной женщине, сильной, чувственной, самостоятельной. Мы сразу же представили Ирину, и не ошиблись – она отвечает всем нашим требованиям. Она невероятно чувственна и остроумна, а это всегда вдохновляет”.

Цветочная женственность

Новый аромат был разработан креативными директорами бренда. Фернандо Гарсиа и Лаура Ким также лично встречались с Ириной Шейк весной прошлого года, когда она снималась для пробного каталога, посвященного будущему аромату. Alibi включает сочетание ноток имбиря и мандарина, а также мускуса и орхидеи. По отзывам первых покупательниц, аромат получился в меру цветочным. Интересна и идея создания формы флакона – это скульптурный стеклянный флакон, в основу которого легла одноименная сумочка, которую в свою очередь называют “современной женственностью”.

В создании ролика принимали участие профессионалы из мира моды. Так, фотографами стали сотрудничающие с Vogue Luigi & Lango, стилистом выступил Патрик Маки, подобравший к образу черные туфли на высоком каблуке, а визажист Георги Сандев внес идею так называемого нюдового макияжа, который в последнее время становится особенно модным.

Идеальное лицо?

В красоте Ирины Шейк сомневаться не приходится. Уроженка Челябинской области давно зарекомендовала себя в качестве ведущей современной модели на мировых подиумах. Она часто принимает участие в показах и светских мероприятиях, а также выступает лицом многих косметических и модных брендов. Создатели делают ставку именно на это – показать “простую” женщину, которая может добиться многого, сохраняя при этом чувственность и женственность.



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