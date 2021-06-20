На Украине подтопило 13 поселков после ливня

В Ченовицкой области Украины после ливней подтопило 13 населенных пунктов, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональной полиции.

«20 июня, в результате ливня произошло частичное подтопление населенных пунктов в Черновицком районе. В результате обильных дождей пострадали села Бабин, Баламутовка, Боянчук, Бродок, Веренчанка, Окно, Горошовцы, Добриновцы, Погореловка, Ржавинцы, Крещатик, Черный поток, Юрковцы», – сообщается на сайте полиции.

Сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ местным жителям к потенциально опасным территориям, ограничено движение транспорта.

Отмечается, что правоохранители ограничили доступ граждан к потенциально опасным территориям, также ограничено движение транспорта.

В госслужбе Украины по ЧС сообщили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Предварительно жертв и пострадавших нет. Вода сходит самотеком. Уровень воды постепенно снижается», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Сообщалось о 40 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию, в регионе объявили ЧС.