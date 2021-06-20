В ОДКБ отметили высокий уровень прошедших в Армении выборов

Выборы в парламент Армении прошли на высоком уровне, влияющих на голосование недостатков не выявлено, сообщается в заключении наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Отмечая высокий профессиональный уровень подготовки выборов, международные наблюдатели не обнаружили недостатков, которые могли повлиять на ход голосования и волеизъявление избирателей», – цитирует заключение РИА «Новости».

Также наблюдатели указали, что, несмотря на пандемию, явка на участки проводилась без ограничений, это «создало условия для полноценного волеизъявления граждан».

«Избиратели в полной мере выразили свое отношение к избираемым по партийным спискам депутатам», – говорится в документе.

Выборы проходили 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока. Для прохода в парламент партии нужно набрать более 5%, блоку – свыше 7%. Согласно законам страны, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

В ЦИК Армении сообщили, что явка составила 49,4%.