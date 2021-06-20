Названо место и время прощания с Лысенко

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20.06.2021, 21:32, Новости дня
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Прощание с тележурналистом, гендиректором Общественного телевидения РФ (ОТР) Анатолием Лысенко планируется провести 23 июня в Москве.

Траурная церемония начнется в телецентре «Останкино» в 11.00 мск, ее будут проводить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино», сообщается на сайте ОТР.

Лысенко скончался на 85-м году жизни в субботу, президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким журналиста.



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