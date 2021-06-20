Медики-онкологи нашли способ лечения для людей с мутацией “гена Анджелины Джоли”

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности мутаций гена типа BRCA, иначе называемого “геном Анджелины Джоли”, на предмет поиска действующих на них составляющих. Результатом научной работы стала разработка медицинских препаратов, с помощью которых в перспективе планируется осуществлять лечение упомянутой онкологической проблемы.

Свое альтернативное название упомянутый ген получил из-за того, что в 2013 году его мутация спровоцировала получение положительного результата тестирования известной голливудской актрисой Анджелиной Джоли, которой в итоге пришлось перенести профилактическую мастэктомию. В общем же, по словам медиков, предрасположенность к мутациям в генах типов BRCA1 и BRCA2 имеют около 0,5% всего населения планеты, а данное отклонение способно вызвать такие опасные болезни, как рак молочной железы, рак яичников, онкологические заболевания поджелудочной и предстательной желез. Причиной такой тенденции, как пояснили ученые, представляющие Инстут исследований рака (Лондон, Великобритания), является высокая подверженность людей с дефектами в вышеупомянутых генах к риску развития рака из-за неспособности клеток к восстановлению поврежденной ДНК. Такая динамика, в свою очередь, ведет к развитию аномальных клеток, в итоге превращающихся в опухоли. “Все клетки должны восстанавливать повреждения своей ДНК, чтобы оставаться здоровыми, иначе мутации накапливаются и в конечном итоге убивают их. Мы определили новый класс препаратов, которые лишают раковые опухоли их способности восстанавливать свою ДНК. Этот новый тип лечения потенциально может быть эффективным против рака, у которого уже есть проблемы с восстановлением своей ДНК из-за дефектов в генах BRCA”, – информировал один из авторов исследования, профессор геномики рака Крис Лорд.

Примечательно, что в настоящее время лечение онкологических заболеваний, вызванных мутацией BRCA, осуществляется двумя способами – химиотерапией и с использованием препаратов-ингибиторов PARP, однако последние являются эффективными и применяются только для пациентов с раком яичников. Именно поэтому британские исследователи считают свое открытие чрезвычайно важным, так как разработанные ими препараты-ингибиторы POLQ могут помочь в лечении больных с другими видами рака. Отмечается, что данные лекарства способны предотвращать процесс самовосстановления раковых клеток, не имея при этом негативных побочных эффектов. Впрочем, медикам еще предстоит провести клинические испытания с привлечением добровольцев, чтобы убедиться, что новый препарат в виде таблеток сможет работать в человеческом организме. Материалы научной рабюоты были опубликованы в Nature Communications.

Источник: lenta.ru